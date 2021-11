Biden e Xi: um encontro para “estabilizar os navios gigantes”

O encontro virtual entre os líderes dos Estados Unidos e da China durou três horas e meia, começou com Xi Jinping em tom amistoso e Joe Biden a tentar impor distâncias, e terminou sem um comunicado conjunto. “Isto não marca o fim das hostilidades, mas antes o início de uma nova fase de competição”, resume ao jornal The Washington Post Jude Blanchette, analista do Center for Strategic and International Studies.