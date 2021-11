Economia da zona euro cresceu 3,7% no terceiro trimestre

A economia dos 19 países que partilham a moeda única europeia cresceu 2,2% no terceiro trimestre face ao trimestre anterior e 3,7% em relação ao mesmo período do ano passado, indicou nesta terça-feira o Eurostat.

Os dados divulgados pelo serviço estatístico europeu apontam para uma variação da actividade económica semelhante à dos três meses anteriores. De Abril a Junho, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro tinha crescido 2,1% em relação ao primeiro trimestre, depois de uma contracção em cadeia de 0,3% entre Janeiro e Março.

Nesses três primeiros meses do ano, a economia recuara 1,2% em relação aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2020, mas, no trimestre que se seguiu (Abril, Maio e Junho de 2021), o PIB cresceu 14,2% em termos homólogos, ao comparar com uma forte quebra em 2020 durante a primeira vaga da pandemia. Seguiu-se o crescimento homólogo de 3,7% entre Julho e Setembro deste ano.

No conjunto da União Europeia, a variação do PIB no terceiro trimestre foi de 2,1% face ao segundo trimestre deste ano e de 3,9% em relação ao terceiro trimestre do ano passado.

Portugal registou um desempenho acima da média, quer na trajectória do segundo para o terceiro trimestre, quer na comparação com o mesmo período de 2020. A economia portuguesa cresceu 2,9% em relação ao segundo trimestre e 4,2% face ao terceiro trimestre do ano anterior.

A Alemanha cresceu 1,8% na variação trimestral e 2,5% na comparação homóloga; França cresceu 3% e 3,3%, respectivamente. Itália, 2,6% e 3,8%. Espanha, 2% e 2,7%.

Em relação ao emprego, a estimativa do Eurostat para a zona euro é de uma taxa de 0,9% na variação trimestral e de 2% em termos homólogos. Na União Europeia, o número de pessoas a trabalhar cresceu 0,9% e 2,1%, respectivamente.