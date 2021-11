Terça, na TV: Grand Torino, riqueza, sobrevivência e sabores do mar

CINEMA

Gran Torino

Hollywood, 21h30

Realizado e protagonizado por Clint Eastwood, conta a história de um veterano da Guerra da Coreia que vive sozinho. É um homem inflexível e amargo. Para além da cadela Daisy, só confia na sua arma. Os antigos vizinhos morreram ou mudaram-se há muito. O bairro é agora habitado maioritariamente por imigrantes asiáticos, que ele despreza profundamente. Um dia, um dos jovens vizinhos é pressionado por um gangue e tenta roubar o seu precioso Ford Gran Torino. É o improvável início de uma amizade que mudará o curso das suas vidas.

Entre a Morte

TVCine Edition, 22h

Um road movie realizado por Hilal Baydarov. O jovem Davud deixa a sua casa e parte em busca de uma família que dê alento e sentido à sua vida. Durante 24 horas, vai-se cruzando com pessoas que lhe mostram a inconstância da existência, até que, resignado, decide regressar ao lugar onde sempre viveu. Ali, encontra o verdadeiro amor, mas pode já ser demasiado tarde.

Miss

TVCine Top, 23h

Desde a infância que Alex tem alguma dificuldade em perceber com que género se identifica. Mas há uma coisa de que não duvida: quer vencer o concurso de Miss França. Agora que já está na idade adulta, encontra finalmente a coragem necessária para esconder a sua identidade masculina e concorrer. Para sobreviver ao percurso, que se vai revelar longo e difícil, Alex vai contar com a sua beleza excepcional e também com o apoio incondicional da família e dos amigos próximos. Uma comédia dramática realizada pelo luso-francês Ruben Alves, depois d’A Gaiola Dourada. Com Alexandre Wetter no papel de protagonista, o elenco inclui ainda Isabelle Nanty, Pascale Arbillot, Thibault de Montalembert e Stéfi Celma.

Lady Bird

Fox Movies, 2h56

Nomeada para cinco Óscares, uma comédia dramática sobre dores do crescimento, que marcou a estreia na realização da actriz Greta Gerwig, que também se responsabiliza pelo argumento. A terminar o liceu, Christine “Lady Bird” McPherson mal pode esperar por entrar na faculdade, de preferência bem longe de Sacramento (Califórnia), a cidade de onde nunca saiu. A mãe, uma enfermeira incansável, acha a ideia despropositada e absurda. Contudo, Lady Bird não deixa de lutar para concretizar esse sonho. Enquanto Setembro não chega, vai vivendo o dia-a-dia da adolescência, entre conflitos, (des)amores e reconciliações.

SÉRIE

Exit - Fina Finança

RTP2, 22h01

Começa a segunda temporada da série norueguesa passada no ambiente exclusivo da elite rica de Oslo. Ao longo dos episódios, são revelados os impulsos, o hedonismo, as emoções e o lado sombrio de um mundo superficialmente perfeito, com as suas casas de luxo, festas, férias e drogas. Se a primeira temporada era dedicada aos excessos, esta foca-se na corrupção e no “amiguismo” que perpetua o privilégio.

DOCUMENTÁRIOS

A Terra do Extremo Norte

RTP2, 15h59

Estreia. Em dois episódios – o primeiro, O sol da meia-noite, emitido hoje; o segundo, A noite polar, daqui a uma semana – são mostradas as adversidades enfrentadas pelas espécies que vivem na zona polar da Europa, bem como as estratégias que desenvolveram para resistir a essas condições extremas.

Carros Clássicos

Discovery, 22h

Entra na 12.ª temporada (com episódio duplo) a série que segue o restaurador Wayne Carini na sua busca por automóveis clássicos, que encontra escondidos ou esquecidos há décadas em celeiros e garagens, e aos quais se prontifica a dar uma nova vida.

CULINÁRIA

A Nossa Cozinha / Cozinhamos Contigo

Casa e Cozinha, 18h30

Sopa de peixe, polvo à lagareiro, caldeirada de peixe e carapaus de escabeche estão na ementa alinhada hoje, para A Nossa Cozinha, pela chef Maria José Sousa (A Taberna do Adro). Em Cozinhamos Contigo, Lúcia Ribeiro (Mimo) sugere arroz de marisco, camarões-tigre na chapa e raia alhada. Até às 21h30, os dois programas revezam-se a cada meia-hora, com episódios especialmente escolhidos para celebrar este Dia Nacional do Mar.