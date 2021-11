Costa manteve 22 governantes da equipa original de 2015

Ao todo, há 22 ministros e secretários de Estado do executivo de António Costa que hoje cumprem exactamente 2179 dias de governação. Tomaram posse a 26 de Novembro de 2015 e nunca foram remodelados. Na realidade, apenas oito estão nessa exacta circunstância, no sentido de não terem sequer mudado de pasta. Dos restantes, sete foram promovidos de secretários de Estado a ministros e os outros sete mantiveram-se no cargo de secretários de Estado ou de ministro, mas mudaram de pasta.