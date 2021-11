EDP Renováveis vende 12 parques eólicos em Espanha à China Three Gorges

Empresa estima um encaixe de 307 milhões de euros com esta transacção, que envolve um portefólio com idade média de 12 anos.

A EDP anunciou nesta segunda-feira a venda de 12 parques eólicos em Espanha, detidos pela subsidiária EDP Renováveis (EDPR), pelo valor de 307 milhões de euros, aos chineses da China Three Gorges.

“A transacção engloba 12 parques eólicos que estão sob o esquema remuneratório regulado de Espanha a 20 anos. A idade média do portefólio é de 12 anos”, lê-se no comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. A capacidade instalada é de 181 megawatts, o que significa que o valor de venda, ainda “sujeito a ajustes na conclusão”, aponta ao valor de 1,7 milhões de euros por megawatt.

A China Three Gorges é o maior accionista da EDP, onde detém 19%. O negócio insere-se no programa de rotação de activos de 8000 milhões de euros que a EDP tem planeado. Com esta transacção, ainda “sujeita a condições regulatórias e outras condições precedentes”, ficam assegurados 2600 milhões de euros desse programa de rotação de activos.

Em Julho deste ano, a EDPR anunciou a venda de cinco parques eólicos em Portugal à Onex Renewables, por 530 milhões de euros. Dois destes parques, localizados no centro do país, ainda estavam em construção. Na mesma altura, anunciou ainda investimentos em eólicas e solar no Reino Unido.

Em 2020, no início de Setembro, tinha sido a vez de alienar 80% do portefólio eólico e solar nos EUA. A Connor, Clark & Lunn Infrastructure aceitou pagar então 570 milhões de euros.

Um mês antes, a EDPR tinha vendido sete parques eólicos em Espanha à Finerge, controlada pelos australianos da First State. O negócio fez-se por 426 milhões de euros.