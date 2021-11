Lembrar e lembrar e lembrar, contra a memória de passarinho

Repito-me, bem sei, mas, como estão as coisas, mais vale repetir do que ficar calado. O que está em causa no PSD não é apenas uma questão de liderança, nem sequer de táctica política, mas uma questão de identidade do partido e de fidelidade à intenção dos seus fundadores. O projecto de capturar o PSD para ser a cabeça, e o doador dos votos, de uma frente de direita radical, mudará o sistema político português.