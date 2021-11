Folclore e algoritmos ajudam a decifrar teorias da conspiração

As muitas teorias da conspiração associadas à covid-19 não têm nada de novo. Envolvem antenas 5G e vacinas, com Hillary Clinton e Bill Gates no papel de vilões de várias narrativas online em que o vírus SARS-Cov-2 é só mais um dos esquemas em que estão envolvidos. Algumas histórias remontam à caça às bruxas do século XV. A ideia é defendida por um grupo de investigadores da Universidade de Califórnia em Los Angeles (UCLA), nos EUA, que está a tentar ensinar algoritmos a decifrar a estrutura das teorias da conspiração para perceber como são criadas.