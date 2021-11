O salário mínimo subiu 39% desde 2016 até agora como diz António Costa e o PS?

A frase

“O salário mínimo, desde 2016 até agora, já subiu 39,6%” António Costa

O contexto

A frase foi publicada esta terça-feira na conta oficial do PS no Twitter, como uma transcrição de parte da entrevista que António Costa, enquanto primeiro-ministro, dera na véspera à RTP.

Os factos

Em 2016, a data apontada por Costa, o valor do Salário Mínimo Nacional (SMN) era de 530 euros. O Governo socialista com o apoio dos parceiros de esquerda foi subindo gradualmente o valor do SMN ao longo da sua primeira legislatura e do início desta, que começou em 2019 e está prestes a terminar, com a dissolução do Parlamento pelo Presidente da República pelo facto de o Orçamento do Estado para 2022 ter sido chumbado.

Actualmente, o valor do SMN é 665 euros. Um dos assuntos que estava a ser negociado entre Governo e PCP para a viabilização do OE22 tinha precisamente a ver com o nível de aumento do SMN. O PCP queria que o ano de 2022 começasse com 755 euros e terminasse com as pessoas a ganharem, pelo menos, 800 euros. O PS não concordou e mostrou-se disposto a subir em Janeiro o valor para os 705 euros. Apesar de não ter havido acordo, António Costa já garantiu que é esse valor que vai propor e que será ainda discutido em sede de concertação social.

Em resumo

Se compararmos o valor de 2016 com o de agora, estamos a comparar 530 euros com 665 euros, o que dá um aumento de 25,5 por cento. Ou seja, a frase amplificada pelo PS (“O salário mínimo, desde 2016 até agora, já subiu 39,6%”) não é verdadeira. Mais: se compararmos o valor de 2015, que era de 505 euros, com o de agora, o aumento é de 31,7%. Se o salário subir para 705 euros em 2022 e for comparado com o de 2015 (505 euros), a subida será de 39,6%.