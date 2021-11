Morreu Frederik de Klerk, o último Presidente do apartheid

De Klerk liderou o governo de minoria branca na África do Sul até 1994, antes do ANC de Nelson Mandela assumir o poder.

O último Presidente branco da África do Sul, Frederik Willem de Klerk, morreu esta quinta-feira na sua casa na Cidade do Cabo, disse a Fundação FW de Klerk num comunicado.

“O ex-presidente Frederik Willem de Klerk morreu pacificamente na sua casa em Fresnaye no início desta manhã após a sua luta contra a mesotelioma”, lê-se no comunicado.

De Klerk tinha 85 anos e liderou o governo da minoria branca da África do Sul até 1994, quando o partido de Nelson Mandela, o Congresso Nacional Africano (ANC), assumiu o poder. No ano anterior, De Klerk dividiu o Prémio Nobel da Paz com Mandela, mas seu papel na transição para a democracia continua a ser contestado mais de 20 anos após o fim do apartheid.

Frederik de Klerk tinha sido diagnosticado em Março com mesotelioma, um cancro que afecta o tecido que reveste os pulmões.