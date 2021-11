Juan Gabriel Vásquez: a literatura como ferramenta para combater a versão única

As palavras de Ford Madox Ford (1873-1939) escolhidas para epígrafe do livro explicam em parte a razão pela qual Juan Gabriel Vásquez se decidiu pelo romance e não pela biografia ao contar a história verdadeira do cineasta colombiano Sergio Cabrera. “Pois, segundo a nossa visão das coisas, um romance deveria ser a biografia de um homem ou de um caso, e toda a biografia de um homem ou de um caso deveria ser um romance.” Tudo neste livro é verdade, ou seja, biográfico, mas nada é exaustivo e a perspectiva é a de alguém livre de escolher até onde ir e de nessa escolha decidir o que é mais importante e fazer uma reflexão que se estende para lá da vida aventurosa de Sergio Cabrera até ao momento em que Vásquez decidiu segui-la.