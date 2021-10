Nova direcção do PS com várias estreias e algumas saídas

Adalberto Campos Fernandes, Ana Paula Vitorino, Eduardo Ferro Rodrigues e Jorge Lacão deixam comissão política do PS.

Bernardo Trindade, Carla Tavares, Jamila Madeira, João Tiago Silveira, Luís Patrão e Pedro do Carmo sobem ao secretariado do PS que é eleito este sábado pela comissão nacional do PS, reunida em Lisboa.