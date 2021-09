Moedas criou “um ciclo próprio” que só agora está a começar

As eleições autárquicas abriram um novo ciclo político… a retardador: mostraram que há no país uma tendência de mudança à direita, mas ninguém sabe ainda quando será o momento da viragem. É assim que os resultados das autárquicas são vistos em Belém e esse momento de viragem preocupa o Presidente da República. No day after das autárquicas, cauteloso, o chefe de Estado insistiu no mantra da estabilidade: “Crises políticas nos próximos dois anos não fazem sentido, importa que haja Orçamento de Estado para 2022 e 2023”.