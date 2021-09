Países asiáticos receiam que o AUKUS lance o Indo-Pacífico numa corrida às armas

O anúncio do AUKUS, a nova parceria militar entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, concebida para conter a expansão da influência da República Popular da China na região do Indo-Pacífico, deixou vários países do Sudeste Asiático numa posição desconfortável, por causa do seu posicionamento estratégico de “neutralidade” na competição geopolítica naquela zona do globo.