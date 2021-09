Da “premissa inaceitável” do TC ao “monopólio do Bairro Alto” em termos de condições

Declarações de voto, vencido, de Costa Andrade e de Mariana Canotilho criticam com dureza as posições adoptadas no parecer aprovado pelo Tribunal Constitucional contra a transferência para Coimbra.

A discussão sobre a transferência das sedes de Tribunal Constitucional (TC), Entidade das Contas e Financiamentos Políticos e do Supremo Tribunal Administrativo, aprovada na generalidade esta sexta-feira no Parlamento, também causou polémica pelo facto de o parecer, negativo, do TC sobre o projecto de lei do PSD referir que a deslocalização preconizada não deixaria de resultar num “grave desprestígio” para o tribunal.