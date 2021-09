Constitucional afirma que cumprimento da Lei da Paridade depende de reclamação

Tribunal rejeita recurso do PSD de Viana do Castelo por falta de reclamação a tempo e sustenta que a nulidade prevista para listas que não cumpram a paridade não é “invocável a todo o tempo”.

O Tribunal Constitucional (TC) rejeitou o recurso do PSD de Viana do Castelo por violação da Lei da Paridade na lista do PS à Assembleia de Freguesia de Freixieiro de Soutelo, por considerar que a reclamação foi feita fora de prazo, rejeitando que a nulidade das listas que não cumpram os 40% de quota de género seja “insanável” ou “invocável a todo o tempo”.