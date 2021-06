O Fim da Carne: “Não podemos esperar muito mais para transformar” a nossa alimentação

“Uma dieta vegan reduziria as emissões relacionadas com a comida em 70% e poderíamos evitar 8,1 milhões de mortes por ano até 2050”, afiança em entrevista ao PÚBLICO Marc Pierschel, realizador d’ O Fim da Carne: o doc é exibido esta quinta-feira na Biblioteca de Marvila, em Lisboa (para assistir no local deverá reservar até 15h).