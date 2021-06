Linha Évora-Elvas passa ao lado de poupança de 2600 toneladas de CO2 por ano

Da Zona dos Mármores no Alentejo, 11.700 camiões transportam por ano 300 mil toneladas de pedra para os portos de Sines, Setúbal e Lisboa. O comboio vai passar ao lado.

Dos concelhos do Alandroal, Borba, Estremoz e Vila Viçosa saem por ano 400 mil toneladas de mármore, das quais 300 mil se destinam aos portos de Sines, Setúbal e Lisboa, na sua maioria para exportação. Isso implica uma logística que obriga à circulação de cerca de 11.700 camiões por ano (considerando que cada camião transporta, em média, 25,5 toneladas) entre as pedreiras da zona do mármore e os terminais marítimos.