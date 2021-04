Em Arcos de Valdevez, o hotel Ribeira reabre com spa 24 horas por dia

Com uma história que remonta a 1916, o Ribeira Collection Hotel – que fica num “edifício centenário e que homenageia o histórico Hotel Ribeira” –, localiza-se no coração de Arcos de Valdevez – na rua dos Milagres, por sinal – e prepara-se para retomar a actividade: após uma pausa de dois meses, forçada pelas restrições relacionadas com a pandemia, reabre a hóspedes a 3 de Maio.

Este ano, para além da paisagem envolvente do Parque Nacional Peneda-Gerês e da vista sobre o rio Vez, os hóspedes vão poder usufruir de um serviço diferente já que o Spa Ribeira Essence passa a estar disponível 24h. O que significa que mergulhos na piscina interior desde o nascer do dia ao cair da noite (ou até ao nascer do dia seguinte) são perfeitamente aceitáveis tal como a utilização da sauna, do banho turco e do jacuzzi.

A novidade não surgiu dos pedidos de massagem às 3h da madrugada — até porque tal nunca aconteceu —, mas “para os clientes terem um horário mais alargado de usufruto do spa”, começa por explicar à Fugas Raquel Santos, directora comercial do hotel.

As massagens e os tratamentos “que prometem cuidar do corpo e da mente” não fazem parte da nova oferta, mas continuam a vigorar no horário habitual — das 8h às 22h. Limpezas de rosto, tratamentos de exfoliação e hidratação ou a massagem de relaxamento para uma ou duas pessoas que promete “devolver energia e vitalidade ao corpo” são alguns dos serviços que o empreendimento tem para oferecer. A duração de cada tratamento varia entre meia e uma hora – os preços vão dos 50 aos 130 euros. A massagem de relaxamento para dois varia entre os 110 e os 170 euros.

Pelo Ribeira Hotel, há ainda a possibilidade de usufruir da natureza através da prática desportiva. Os amantes de golfe têm à disposição o Campo de Golfe de Ponte de Lima e para os interessados em conhecer a região de outra forma, o ideal são os passeios de bicicleta agora com upgrade: passam a estar disponíveis bicicletas eléctricas.

Este resort de 4 estrelas localizado no meio da natureza conta ainda com 37 quartos, bar e restaurante. A poucos dias de reabrir as reservas já se fazem sentir e Raquel Santos mantém-se optimista. “Neste momento temos uma ocupação de 40%, mas desejamos chegar aos 50%.”

Em relação ao valor da estadia, uma noite num quarto sem vista rio começa nos 89 euros. Para os restantes, o preço médio ronda os 105 euros. Ainda assim, se uma ou duas noites não forem suficientes, o hotel tem à disposição o Programa 15 dias. O preço desta “segura e confortável” estadia com pequeno-almoço incluído e quarto com vista para rio para duas pessoas é de 1125 euros.

Ribeira Collection Hotel Rua dos Milagres

4970-592 Arcos de Valdevez

Telef: 258 009 410

Preço base: 89 euros por noite

Site

