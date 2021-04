Farm Hotel & Spa: novo hotel de Évora abre na Herdade do Perdiganito

Um ano depois do previsto, por causa da pandemia, chegam mais quatro estrelas ao Alentejo: Évora Farm Hotel & Spa estreia-se em Junho.

Numa herdade alentejana com 11 hectares, prepara-se a abertura de um novo hotel de quatro estrelas onde, promete-se, “o luxo depurado impera até nos detalhes decorativos”. É o Évora Farm Hotel & Spa, pronto a começar a receber hóspedes a 1 de Junho

Com quatro estrelas, a unidade hoteleira da Herdade do Perdiganito (Nossa Senhora de Machede, a cerca de 19km da cidade de Évora), destaca-se por um ambiente de quinta, por onde se passeiam os animais - “desde os porquinhos vietnamitas às cabras anãs” - e se cultivam nas hortas produtos que acabarão por chegar “mais frescos, e da forma mais sustentável”, à mesa dos hóspedes no restaurante da unidade hoteleira.

Imagem de apresentação do projecto DR Imagem de apresentação do projecto Fotogaleria DR

Integrado na categoria Design Collection da Discovery Hotel Management (DHM, Fundo Discovery), começará por oferecer 56 quartos, explica à Fugas o gabinete de comunicação da chancela. Três serão “familiares com beliches, e cinco vilas V3, enquadrados por uma área exterior que inclui duas piscinas e jardins”. Haverá mais dez vilas V2 e V3, que “abrirão numa fase posterior”.

O detalhe de abrir no Dia Mundial da Criança não é vão: aposta nas famílias e nas crianças, que vão ter direito a “recepção com check-in dedicado aos mais pequenos” e Kids lounge. Entre as estruturas, incluem-se ainda ginásio, spa, piscina interior, várias salas de reuniões.

Foto Imagem de apresentação do projecto DR

O programa de actividades irá incluir passeios pela natureza e propostas como observação de estrelas durante a noite, a “experiência na quinta a dar comida e aprender com os animais”, nas “hortas didácticas”, passeios a cavalo, provas de vinhos e produtos regionais, ou até o “pequeno-almoço nos prados do hotel ao amanhecer”.

Na restauração, o destaque irá para o restaurante À Terra, com o projecto a integrar bar e mercadinho, além de esplanada exteriores. O restaurante seguirá uma "interpretação contemporânea das tradições" locais e terá como chef Tiago Santo Santos, que tem no currículo experiências londrinas e a chefia de um dos restaurantes do Sublime Comporta.

Foto Imagem de apresentação do projecto DR

A abertura do hotel, um investimento na ordem dos 4,7 milhões de euros, segundo informação da DHM, ocorre um ano depois do previsto: a inauguração foi adiada por causa da pandemia.

Com o nascimento do Évora Farm, chega por fim a outro nível a história deste empreendimento, que, resume a agência Lusa, estava construído há mais de dez anos para ser uma unidade hoteleira, mas cujo projecto ficou parado – em 2015 entrou para o Fundo Discovery, fundo de investimentos especializado em adquirir e recuperar imobiliário e hotelaria.

O preço médio por noite no Évora Farm Hotel & Spa, em época alta, deverá começar em 150 euros.