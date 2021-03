Da horta à porta: 13 cabazes de frutas e legumes com entregas ao domicílio

“Se a vida te der limões, pede para entregar em casa”. O mote podia ser este, numa altura em que se quer juntar no mesmo cesto, e sem sair de casa, uma alimentação saudável, equilibrada e com produtos frescos. Aqui ficam algumas sugestões para receber e desfrutar de uma horta à porta de casa.

Maria do Pomar

Com as portas abertas desde Julho de 2020, o projecto português leva cabazes de frutas e legumes frescos ao domicílio (empresas incluídas), com entregas em Portugal Continental. Na montra, exclusivamente online e “feita de produtos da época, provenientes de culturas sustentáveis”, há cabazes pré-feitos, com opções para famílias, empresas, fitness, detox ou datas especiais (preços entre 19,50€ e 39,99€), sendo também possível criar cestas à medida. Além de frutas, legumes e ervas aromáticas, a loja tem sumos 100% naturais, ovos, azeite, mel, azeitonas, tremoços, conservas, chocolates e refeições prontas a comer (3,80€/unidade). Entrega em 24h, de segunda a sábado para as áreas de Lisboa e Porto, e de terça a sexta para o resto do território.

Horta da Maria

Uma gama variada de hortofrutícolas, directamente do produtor para a porta dos estimados clientes, a que se juntam cabazes e mercearias com a promessa de frescura e empenho na sustentabilidade. Com serviço de entrega em 48h, alargado a todo o território nacional (excepto ilhas), a Horta da Maria tem cestos de frutas e legumes, em diferentes tamanhos, com preços que oscilam entre os 25€ e os 35€. Há também um cabaz mensal, faseado em quatro entregas, no valor de 80€ (pequeno), 150€ (médio) e 200€ (grande). Com o objectivo de ajudar as famílias a comer melhor, e fruto da parceria com um grupo de nutricionistas, foi desenvolvida a linha SignatureMix, uma selecção de produtos (máximo de 30 itens), escolhidos de acordo com o menu desenhado e que inclui pequenos-almoços, sumos, sopas, saladas, pratos principais e sobremesas (25€ a 29€).

Horta à Porta

Os frescos vêm de produtores certificados das zonas Norte e Centro do país e são distribuídos à porta dos clientes, na área do Grande Porto, à quarta-feira. No que toca aos cabazes, com peso a partir dos quatro quilos e variações consoante a época do ano, são quatro as referências na montra – mini (10€), pequeno (16€), médio (21,50€) e grande (27€) –, com periodicidade de entrega semanal, quinzenal ou mensal.

Quintinha

Uma newsletter semanal dá conta da ementa disponível para entrega, providenciada por esta empresa que desde 2000 se dedica à cultura biológica. Além da venda unitária de mercearias, carnes e refeições, podem ser encomendados cabazes de legumes e frutas, em três tamanhos: pequeno (5 kg, 21€), médio (7,5 kg, 25€) e grande (10 kg, 32€). A área operacional cobre Espinho, Porto e Vila Nova de Gaia, com entregas de segunda a sexta, das 14h às 21h30, e sábado, das 10h às 13h.

Foto Rui Gaudêncio

Cesta Verde

A operar nas zonas de Matosinhos, Maia e Porto, com entregas gratuitas, de segunda a sábado, a Cesta Verde propõe um cabaz por semana, com frutas e legumes frescos, que pode ser personalizado de acordo com as preferências (há uma lista, também semanal, de ingredientes extra). O cabaz custa 20€ (valor mínimo de encomenda) e, caso seja recomendado a um familiar ou amigo que venha a tornar-se cliente, acumula com a oferta de um cabaz de 10€, por cada angariação.

Dona Rosa

Cabazes pequenos (2,5 kg a 5€) e grandes (5 kg a 10€), com frutas, legumes e ervas aromáticas e com a possibilidade de personalização. A oferta em banca estende-se ainda ao formato na entrega onde, à moda antiga e cumprindo as normas modernas para minimizar os contactos, podem ser transferidos os produtos para um saco deixado pelo cliente, à porta de casa. A gerência agradece uma antecedência mínima de 24h nas encomendas. A distribuição é feita nas zonas da Figueira da Foz (à segunda) e de Coimbra (à sexta).

Quinta do Arneiro

Numa quinta cuja história remonta à década de 1960, mantém-se o compromisso com a alimentação saudável e com os frutos da agricultura biológica. A partir de Mafra, com entregas na região de Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, Amadora, Mafra, Loures, Odivelas, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Vila Franca de Xira, Almada, Seixal, Moita, Alcochete, Palmela, Sesimbra, Barreiro e Montijo), a quinta disponibiliza serviços com periodicidade semanal ou quinzenal, que pode ser ajustada conforme as necessidades do cliente. Do Cabaz Tipo (pequeno, médio ou grande) ao Cabaz Personalizado, os preços variam entre os 25€ e os 50€.

Frutalverca

Com tradição no fornecimento de frutas e legumes à restauração, a empresa nascida em 1960 dedica-se agora também à entrega de cabazes ao domicílio. As sete rotas de entrega passam por áreas da Grande Lisboa, Setúbal e Ribatejo (Lisboa, Sintra, Cascais, Loures, Santarém, Cartaxo, Vila Franca de Xira, Almada, Seixal, Barreiro, Montijo, Palmela e Setúbal, entre outras). A montra é variada e, além das opções de compra unitária, inclui cestos já feitos com legumes para sopa (3,50€), frutas pequenas (4,98€), frutas e legumes (24,99€), ementa para bebés (25€), fruta exótica (35€) e produtos 100% nacionais (20€, com 1€ a reverter para a Liga Portuguesa Contra o Cancro). As entregas são feitas de segunda a sábado e são isentas de taxas durante o confinamento.

Piquete da Fruta

“Da natureza para a sua mesa”. Assim se apresenta a loja, que trabalha com pequenos produtores locais e se movimenta entre a banca online, a venda directa ao domicílio (loja móvel) e as lojas físicas em Loures e Arruda dos Vinhos. Com entregas em 24h e 48h, no distrito de Lisboa e em Almada, Montijo, Moita e Barreiro, tem na carta cabazes de frutas e legumes (a partir de 19,99€), cabazes de sopa (a partir de 6,50€), entre outros cestos temáticos (gourmet, vital ou “bebé frutástico") e produtos a granel.

Hortas da Cortesia

Com três hectares de “terra boa” em São João das Lampas (Sintra), num negócio de família semeado em 2009, a empresa dedica-se à agricultura biológica e artesanal. Os produtos comercializados vêm da quinta e também de uma rede de pequenos produtores locais que garantem ter o mesmo compromisso com a natureza. Numa lista de compras com hortícolas, fruta, aromáticas, pão, ovos, plantas, doces caseiros e mel, há cabazes semanais médios (19€) e grandes (36,70€) e ainda opções que prometem compor a despensa durante nove semanas. As entregas são feitas gratuitamente, de quarta a sábado, em Sintra, Cascais, Lisboa, Almada e Costa da Caparica.

O Chico da Fruta

Cabazes “cheios de variedade e frescura”, renovados a cada semana e acompanhados com uma receita, para experimentar e partilhar com o Chico. A cesta custa 21,50€, pesa cerca de dez quilos e vem recheada com 21 variedades de ingredientes, entre legumes, fruta, salsa, coentros e ovos do campo. Na ementa estão também produtos extras, que podem ser adicionados ao pedido. As encomendas são feitas via WhatsApp ou Instagram do projecto. As entregas, gratuitas, cobrem as áreas de Almada e Seixal (terça e sábado), Lisboa e Odivelas (quarta e sexta).

Instagram

WhatsApp: 912570498

Frutifique

Com a bandeira “Dos nossos agricultores para nós e de nós para si”, a empresa sedeada no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa faz entregas na capital e nos arredores (terça a sábado), na margem Sul (terça, quinta e sábado) e no Alentejo – Alcácer do Sal, Comporta, Grândola, Melides, Santiago do Cacém e Sines (quinta); Borba, Elvas, Estremoz, Évora, Vendas Novas e Vila Viçosa (sexta). À escolha do cliente, a partir de 10,99€, estão caixas diversas, com legumes e fruta, sem esquecer opções fitness ou para consumo no escritório. Há também uma secção de Especiais, onde são partilhadas as novidades e o que Está na Época.

Bio Cabaz

Com a missão de “levar um maior número de pessoas a consumir produtos biológicos”, por respeito aos ciclos da natureza, a empresa promete “fazer chegar o melhor da agricultura bio a casa das famílias da forma mais cómoda e ao melhor preço”. Ao dispor do freguês, estão cabazes semanais em três tamanhos (20€, 25€ e 30€) e cabazes para bebés (20€), a par de uma lista de frescos, mercearia e lacticínios. O mapa de entregas cobre as zonas da margem Sul, Oeste, Lisboa, Cascais, Sintra e Algarve (entre Sagres e Vila Real de Santo António).

