Lufthansa vai ligar Alemanha e Açores a partir de Maio

Frankfurt - Ponta Delgada levanta voo em Maio e vai ter voos todos os domingos. Uma iniciativa do Turismo e Governo dos Açores com o Turismo de Portugal.

A Lufthansa vai ligar a partir de 23 de Maio, aos domingos, os aeroportos de Frankfurt am Main, na Alemanha, e de Ponta Delgada, “num total de 22 frequências” ao longo do Verão. É mais uma aposta no regresso dos turistas a uma das regiões portuguesas que mais sentiu a crise no sector provocada pela pandemia, a par de Lisboa e Madeira.

A aeronave que fará a ligação com os Açores será o Airbus A320-NEO que, com 180 lugares, “terá capacidade para transportar 3.960 passageiros para a região nesta operação sazonal de Verão”.

A iniciativa partiu da Associação de Turismo dos Açores (ATA), em parceira com o Turismo de Portugal e o Governo dos Açores, para o “desenvolvimento e consolidação das acessibilidades aéreas ao arquipélago, sem as quais a retoma turística não será possível para o destino”.

De acordo com a associação, a acção resulta ainda de uma “forte aposta da ATA no mercado alemão, o principal mercado internacional emissor de turistas para a Região Autónoma dos Açores, com um número de dormidas de cerca de 360.000, em 2019”.

A ATA lançou, entretanto, um concurso público para a “realização de acções de promoção “co-branded” no mercado da Alemanha, em parceira com operadores turísticos relevantes, no valor de cerca de 500.000 euros”, sendo que, “baseada numa estratégia multi-mercado, esta operação tem o objectivo de, simultaneamente, aumentar a notoriedade do destino no mercado alemão e capitalizar a força de vendas actual de cada operador turístico”.

O Governo dos Açores celebrou a confirmação da nova ligação, referindo em nota de imprensa que esta "vem demonstrar a atractividade do destino, apesar da actual conjuntura pandémica, reforçando assim a ideia além-fronteiras de os Açores serem considerados um destino seguro”.