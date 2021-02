Onde encontrar trabalho? No portal de emprego da tua universidade, por exemplo

Após todo o tempo dedicado a um curso do ensino superior, a etapa seguinte é, para muitos, um teste à paciência. Encontrar a oportunidade de emprego perfeita depois de concluído um curso no ensino superior pode não ser a tarefa mais fácil do mundo, mas há alternativas que podem acelerar essa procura. E algumas delas encontram-se num regresso a casa: quase todas as universidades e politécnicos criaram, ao longo dos anos, portais de emprego ou gabinetes de apoio para aumentar a empregabilidade entre os seus ex-alunos. Mas as oportunidades não são exclusivas aos alumni — também pode haver algo para quem queira fortalecer o seu currículo ao longo do percurso académico. Para facilitar a procura, o P3 listou algumas plataformas de emprego criadas por diversas instituições de ensino superior, de Norte a Sul do país.

O ponto de partida: Viana do Castelo

Começamos a viagem no portal de emprego do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC). Lançado em 2015, o Portal de Emprego IPVC quer estabelecer um “elo de ligação entre alunos e mercado de trabalho”. Por isso, para além dos alunos, também as empresas se podem registar no portal. Há ofertas de estágio e de emprego publicadas por empresas e organizações do Alto Minho, mas também do resto do país e até de outros locais no mundo.

Da novidade do IPCA à Bolsa de Emprego da UMinho

Já para os estudantes e alumni do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), em Barcelos, há agora o IPCA Career Center. Recentemente lançada, a aplicação quer “aumentar o potencial de empregabilidade” de quem estuda ou já estudou na instituição. O acesso pode ser feito através do computador e do telemóvel, havendo uma aplicação disponível para iOS e Android. Para além das oportunidades de emprego e estágio, também se pode ver que eventos dinamizados pelo IPCA na área da empregabilidade estão para acontecer. Mas não só: há ainda a possibilidade de se agendarem reuniões com recrutadores e consultar perfis de empresas.

Por outro lado, a Universidade do Minho tem a Bolsa de Emprego, que se destina a recém-diplomados ou a quem “procura novas oportunidades profissionais”. É necessário o registo no Portal Alumni da universidade, onde podem ser encontradas ofertas “colocadas pelas mais de 1200 empresas registadas”. Através da bolsa, a Universidade do Minho “procura fomentar a empregabilidade dos seus formandos, aproximando empregadores e jovens licenciados”. E as empresas, claro, também se podem registar.

A Universidade do Porto tem um portal de emprego renovado

O U.Porto Talento & Carreira já contava, em Setembro de 2020, com mais de 1500 empresas registadas à procura de jovens talentos. O portal de emprego permite, para além da submissão de currículos, a “partilha de conteúdos” e o “contacto directo com empregadores”, lê-se na notícia de lançamento da plataforma. Há vagas a nível nacional e internacional. O portal de emprego da academia portuense contém ainda “conteúdos e dicas sobre o mercado de trabalho”. E os serviços de carreira da Universidade do Porto estão disponíveis para ajudar na preparação de entrevistas, por exemplo.

Por Trás-os-Montes

Rumamos à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real. A academia transmontana lançou o GAIVA (Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa) para ajudar os seus alunos na transição dos estudos para o mercado de trabalho. Na plataforma, para além de ofertas de emprego e de estágio, também há oportunidades de bolsas e voluntariados publicadas por empresas e organizações. A UTAD quer, assim, estreitar as relações entre estudantes e entidades empregadoras — seja através do GAIVA ou de outras acções, como feiras de emprego.

Mais a Este, também o Instituto Politécnico de Bragança (IPB) tem uma bolsa de emprego dedicada à sua comunidade estudantil. No site da instituição, lê-se que a Comunidade IPB procura, através desta plataforma, facilitar o recrutamento dos seus alunos. Os currículos, que devem seguir o modelo Europass, serão avaliados pelas empresas registadas.

GESP, “serviço público para o estudante do IPG”

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) ajuda os seus alunos na procura de emprego desde 1998. O Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP), criado nesse ano, quer contribuir para a empregabilidade dos estudantes daquele instituto através da Bolsa de Emprego e do Programa de Estágios. Isso faz-se estabelecendo ligações entre “cada uma das escolas superiores do IPG e a comunidade empresarial”. O politécnico tem ainda parcerias firmadas com o Sapo Emprego e o portal Universia.

A caminho de Viseu, o SIVA

O Serviço de Inserção na Vida Activa (SIVA) do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) promove oportunidades de emprego e de estágio, mas também de voluntariado e de bolsas de investigação. Além disso, também são publicadas formações de desenvolvimento profissional. O Departamento de Ambiente do IPV, por exemplo, também promove oportunidades de “estágios de Verão, formação em contexto de trabalho ou estágios curriculares”.

Novidades de Aveiro a Lisboa

O Portal de Emprego da Universidade de Aveiro (UA) conta com uma série de ferramentas para que os seus alunos e ex-alunos possam construir o seu percurso profissional. Os utilizadores da plataforma podem consultar eventos de empregabilidade promovidos pela universidade e até marcar consultas “para orientação profissional”. Mais do que isso, permite o acesso a “oportunidades de emprego e estágio profissional exclusivas”.

À semelhança desta e outras plataformas, a da Universidade de Coimbra (UC) quer que empresas e diplomados (ou estudantes) interajam “de forma dinâmica”. O novo Portal de Emprego daquela universidade foi lançado em Novembro de 2020 e procura oferecer oportunidades de emprego, acesso a cursos online e feiras de emprego. Para além disso, há também recursos digitais para ver e ouvir sobre a temática da empregabilidade, como vídeos, podcasts e apresentações.

Também a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa tem um novo portal de emprego. Contando com as mesmas funcionalidades dos portais anteriores, esta plataforma também oferece apoio personalizado pelo Núcleo de Integração Profissional e de Antigos Alunos

Portais abertos para o mundo na Covilhã, em Leiria e Portalegre

Lançado em 2013, o portal de emprego da Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, nasceu de uma parceria com a Universia. As ofertas de emprego colocadas na plataforma correspondem a “solicitações de empresas interessadas” em alunos e diplomados daquela universidade. O portal disponibiliza ainda formações, workshops e informações sobre projectos científicos, por exemplo.

Dirigida a todos os estudantes e ex-estudantes, a Bolsa de Emprego do IPL (Instituto Politécnico de Leiria) também está aberta a empresas. Há ofertas da região, mas também do resto do país e do mundo, já que o IPL funciona como mediador entre estudante e comunidade empresarial. Através do registo na plataforma, os alunos e diplomados terão ainda acesso a acções de formação e de informação. O mesmo acontece na Bolsa de Emprego do Instituto Politécnico de Portalegre, que permite a actualização constante do currículo dos seus estudantes.

Um “casamento” em Évora

O Portal de Emprego da Universidade de Évora (UÉ) foi lançado em 2013 e pretende colocar alunos e ex-alunos em contacto com empresas. O objectivo é “fazer o ‘casamento imediato entre o que é a oferta e o que é a procura”, como explicou à Lusa João Nabais, então pró-reitor da UÉ, na altura do lançamento da plataforma.

Já o Instituto Politécnico de Beja anuncia vagas através do Gabinete de Inserção na Vida Activa, indicando ainda outros portais para facilitar a procura de emprego.