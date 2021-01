Alguém obrigue Marcelo a vacinar-se, se faz favor

Deixar o Presidente da República e o primeiro-ministro de fora da lista das prioridades da vacina contra a covid-19 é uma daquelas decisões que merece concorrer ao Óscar da demagogia 2020/2021. A decisão é um total absurdo, e só se pode compreender à luz de uma desvalorização grotesca do prestígio da política e do sentido de Estado. A possibilidade, levantada esta semana, do septuagenário Marcelo ter efectivamente covid, quando já podia estar imunizado ou a caminhar para isso, apenas veio agravar aquilo que é inconcebível desde o primeiro minuto.