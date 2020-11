TAP promete descontos de 10 a 50% de sexta a segunda

A sexta-feira de descontos na TAP chega com a promessa de oferta de “50% de desconto imediato em todos os novos destinos da companhia”, enquanto de 28 a 30 de Novembro estarão em destaque os voos de médio e longo curso.

Quem quiser reservar um dos novos destinos para o próximo ano com o prometido desconto poderá fazê-lo ao longo de 27 de Novembro. As rotas em promoção: Zagreb, Ibiza, Fuerteventura, Cancún, Agadir, Oudja, Djerba, Monastir, Cidade do Cabo​, Montreal, Maceió e Ponta Delgada-Toronto. ​

Os voos deverão realizar-se no período entre 11 de Janeiro e 30 de Novembro de 2021. No momento da reserva, deverá ser usado o código FRIDAY50

Já de 28 a 30 de Novembro, as reservas feitas online (código CYBER) também terão desconto, embora inferior: nos voos de médio curso, a TAP anuncia descontos de 10%; nos voos de longo curso “será aplicado um desconto de 20%”.

As informações e regras das promoções podem ser consultadas aqui. Segundo a TAP, “os bilhetes emitidos durante o período da campanha e com data de viagem marcada até 31 de Maio de 2021, beneficiam de uma alteração gratuita”. A empresa resume a informação sobre esta garantia aqui.