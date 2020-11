Acordo PSD-Chega nos Açores. É “preciso fazer orelhas moucas” às críticas, diz Mota Amaral

O antigo presidente do Governo dos Açores Mota Amaral disse esta terça-feira que é “preciso fazer orelhas moucas” às críticas sobre o novo executivo regional, que junta PSD, PPM e CDS, contando com apoio parlamentar do Chega e da IL.

Num artigo de opinião publicado na imprensa regional, intitulado “Um novo começo”, o presidente honorário do PSD-Açores defendeu que a opção governativa escolhida pelo presidente indigitado do governo, José Manuel Bolieiro, é “plenamente” justificável”.

“Contra as vozes que se erguem em Portugal contra a solução aqui negociada com liberdade, no exercício pleno da autonomia constitucional dos Açores, é preciso fazer orelhas moucas... O novo governo tem de avançar com o seu programa, sabendo que o terreno está minado”, escreveu Mota Amaral.

Segundo o presidente do executivo regional entre 1976 e 1995, Bolieiro “vai por à prova o seu talento de negociador e promotor de consensos" e terá de “demonstrar o seu carisma de liderança”.

Mota Amaral referiu que uma “mudança de rumo” é um “desafio enorme”, uma vez que são “tantas as rotinas estabelecidas por um ciclo político e de governo bem longo”, aludindo aos 24 de governação socialista na região.

“A oposição vai estar muito aguerrida, como é facilmente previsível. Algumas das principais figuras do maior partido da oposição ainda não conseguiram digerir a perda do poder”, lê-se no artigo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sobre o cenário político nacional, o antigo presidente do PSD-Açores disse defender desde 2002 um “bloco central nacional”, com uma “agenda de profundas reformas, incluindo da revisão da Constituição”.

“O PS pretende manter-se como partido indispensável, sempre no domínio da governação, reclamando o apoio do PSD para os assuntos importantes, mas alimentando a festiva colaboração com os partidos à sua esquerda em tudo o resto”, afirmou.

O novo Governo Regional dos Açores, que integra PSD, CDS-PP e PPM e é presidido pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, toma hoje posse perante a Assembleia Legislativa da região às 15h locais (16h em Lisboa).