Circulação proibida entre concelhos nos feriados de Dezembro. Medidas dependem do nível de risco em cada concelho

A circulação entre concelhos estará proibida entre as 23h de 27 de Novembro e 5h do dia 2 de Dezembro e entre as 24h do dia 4 de Dezembro e as 5h do dia 9 de Dezembro, salvo as excepções já aplicadas durante o fim-de-semana de finados. As aulas serão suspensas nas segundas-feiras entre os feriados de Dezembro para evitar deslocações adicionais. Também a administração pública terá tolerância de ponto. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro neste sábado.

Passa a ser também obrigatória a utilização da máscara em locais de trabalho, salvo nos postos de trabalho isolado.

Os concelhos passam a ter medidas diferentes dependendo do grau de risco na região:

Risco moderado: inferior a 240 casos por 100 mil habitantes (65 concelhos)

Risco elevado: entre 240 e 480 casos por 100 mil habitantes (86 concelhos)

Risco muito elevado: entre 480 e 960 casos (80 concelhos)

Risco extremamente elevado: maior de 960 casos por 100 mil habitantes (47 concelhos)

Nos concelhos de risco muito elevado e extremamente elevado, continua a haver proibição de circulação na via pública e encerramento de estabelecimentos comerciais entre as 13h e as 5h. Nas vésperas dos dois primeiros feriados de Dezembro, os estabelecimentos comerciais devem encerrar a partir das 15h.

Nos concelhos de risco elevado, há proibição de circulação na via pública entre as 23h e as 5h e haverá fiscalização do cumprimento de teletrabalho obrigatório. Os estabelecimentos comerciais fecham às 22h e os restaurantes e equipamentos culturais às 22h30.

O primeiro-ministro falou em números de novos casos “preocupantes”, mas mostrou que existe uma tendência de “desaceleração” do ritmo de crescimento de novos casos. António Costa diz que o crescimento do número de casos é uma ameaça ao Serviço Nacional de Saúde, pedindo aos portugueses “a mesma determinação” para atenuar a curva de evolução pandémica.

Há 17 concelhos que saem da lista de risco elevado: Aljustrel;

Alvaiázere;

Beja;

Borba;

Caldas da Rainha;

Carrazeda de Ansiães;

Ferreira do Alentejo;

Fornos de Algodres;

Golegã;

Santa Comba Dão;

São Brás de Alportel;

Sousel;

Tábua;

Tavira;

Vila Real de Santo António;

Vila Velha de Ródão;

Vila Flor.

António Costa justificou as novas medidas com a actual situação pandémica. O número de internados está em números elevados (3025 neste sábado) para a capacidade do sistema nacional de saúde, bem como o número de pessoas em unidades de cuidados intensivos (UCI), que atinge neste sábado o valor recorde de 485.

Quais as novas medidas? Em todo o país: Uso de máscara obrigatória no local de trabalho , salvo situações onde seja possível manter a distância.

, salvo situações onde seja possível manter a distância. Circulação entre concelhos proibida entre as 23h de 27 de Novembro e as 5h do dia 2 de Dezembro e entre as 24h do dia 4 de Dezembro e as 5h do dia 9 de Dezembro, salvo as excepções já aplicadas durante o fim-de-semana de finados.

entre as 23h de 27 de Novembro e as 5h do dia 2 de Dezembro e entre as 24h do dia 4 de Dezembro e as 5h do dia 9 de Dezembro, salvo as excepções já aplicadas durante o fim-de-semana de finados. As escolas estarão encerradas nos dias 30 de Novembro e 7 de Dezembro. Nesses dias os funcionários públicos têm tolerância de ponto e é recomendado às empresas privadas que dispensem os trabalhadores nesses dias.

No último boletim de actualização da pandemia, datado deste sábado mas referente ao período de sexta-feira, foram registados mais 6472 casos de covid-19 e 62 mortos, totalizando no total 3824 vítimas mortais em Portugal desde o início da pandemia.

As medidas entram em vigor às 00h da próxima terça-feira, dia 24.

Em Portugal, o decreto do estado de emergência foi aprovado na sexta-feira no Parlamento, com os votos a favor do PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Em declaração ao país neste sábado, Marcelo Rebelo de Sousa já advertiu os portugueses de que este Natal deverá ser passado em estado de emergência, sendo previsível que existam restrições cujo conteúdo ainda não se conhece.