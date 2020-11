Demolições israelitas já deixaram quase 800 palestinianos sem casa em ano de pandemia

A família Awwad conta que os tanques israelitas chegaram e lhes deram dez minutos para retirar os seus pertences de tendas e casebres. Ao relatar o que aconteceu ao diário israelita Haaretz, havia discrepâncias entre os membros da comunidade de pastores do Vale do Jordão sobre as horas exactas a que chegaram os tanques ou quantos soldados eram. Mas lembravam-se que lhes foram dados apenas dez minutos. No caos que se seguiu, ainda houve um soldado a levar um carro com três cordeiros (mais tarde, o carro estaria na lista de “veículos confiscados”), bebés a chorar, gritos de aflição. Toda aquela comunidade de pastores, 74 pessoas ao todo, incluindo 41 crianças, ficaram sem sítio para dormir.

