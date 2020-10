Padre ortodoxo baleado à entrada de igreja em Lyon

Um padre ortodoxo foi baleado na tarde deste sábado no centro da cidade de Lyon, França, tendo ficado gravemente ferido. O atacante está em fuga.

De acordo com a AFP, que cita fonte policial, o padre, de nacionalidade grega, estaria a encerrar a igreja quando foi baleado por um homem armado com uma espingarda de canos cerrados. A vítima, que foi atingida com dois tiros, foi transportada para um hospital depois de receber tratamento no local. Tem ferimentos graves e o seu prognóstico é reservado.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, fez uma publicação no Twitter a pedir às pessoas para evitarem o local, onde está a decorrer uma operação policial.

Darmanin referiu ainda que se vai reunir em Paris com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e com o primeiro-ministro, Jean Castex. Para já, o caso está entregue à polícia local, não tendo ainda sido chamada a unidade antiterrorismo.

#Lyon : Évitez le secteur et suivez les consignes.

Soutien à nos forces de sécurité et de secours sur place.

Je rentre à Paris et ouvre la cellule de crise, en lien avec le Président de la République et le Premier ministre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 31, 2020

O ataque deste sábado, que não foi reivindicado, ocorreu por volta das 16h locais (15h em Portugal continental), e acontece dois dias depois de três pessoas terem sido assassinadas em Nice, na basílica de Notre-Dame, tendo o atacante gritado “Allahu Akbar” (Deus é grande). Este sábado, foi anunciada a detenção de um terceiro suspeito pelo envolvimento no atentado.

Há duas semanas, o professor Samuel Paty foi decapitado em Paris por um extremista islâmico por ter mostrado numa aula cartoons do profeta Maomé publicado pelo jornal satírico Charlie Hebdo.

Os ataques das últimas semanas em França levaram o Presidente francês a dizer que a “França está sob ataque”, admitindo que outros atentados pudessem acontecer nos próximos dias. Nesse sentido, Macron decretou o estado de alerta máximo e mobilizou sete mil militares para protegerem os locais de culto.