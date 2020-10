Coisas que um secretário de Estado não pode dizer

Nos últimos tempos tem-se falado muito de aulas de cidadania a propósito do ensino escolar. Começa a ser urgente falar de aulas de cidadania a propósito da cultura governamental. Na era das redes sociais, parece haver cada vez mais políticos em funções executivas com uma total falta de noção daquilo que podem dizer no espaço público, e daquilo que não podem dizer de modo algum, ainda que outros possam. Na sexta-feira tivemos mais um exemplo da confusão que vai pela cabeça dessa gente.

Continuar a ler