Covid-19: EUA podem ter meio milhão de mortes até Fevereiro de 2021

As previsões da equipa de cientistas do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde (IHME) da Universidade de Washington, nos EUA, já são conhecidas. Desta vez, os cientistas publicam esta sexta-feira um artigo na revista Nature Medicine capaz de assustar os mais cépticos sobre o impacto desta pandemia. Sublinhando o impacto do uso da máscara na evolução da infecção, o artigo alerta que os EUA podem vir a somar meio milhão de mortes por covid-19 em Fevereiro de 2021. No site do IHME encontramos o resultado dos mesmos cálculos com o mesmo modelo matemático, mas para Portugal: neste caso, as projecções sobre as mortes dizem que a 1 de Fevereiro de 2021 podemos ter um total de 24 mil mortes (no pior dos cenários) ou de oito mil (no mais favorável).

