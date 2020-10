“Sem pessoas, os meios rurais tornam-se uma selva, pasto para grandes incêndios”

O doutoramento em Engenharia Mecânica não estava relacionado com incêndios florestais, mas a morte de 14 bombeiros em Armamar, em 1985, levou-o a questionar as causas e a tentar encontrar soluções. Com a tragédia de 2017, a atenção centrou-se nos relatórios que coordenou e que apontaram inúmeras falhas aos sistemas de prevenção e combate a incêndios em Portugal. Domingos Xavier Viegas deu ontem a última lição, com a mensagem de que é preciso reforçar o investimento no interior.

