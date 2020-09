Uma lição para dating em pandemia, por Dua Lipa e James Corden

Já aqui o dissemos: o dating vive tempos conturbados com esta pandemia. Felizmente, temos Dua Lipa e James Corden. Para uma rubrica do The Late Late Show, a cantora e o humorista juntaram-se para dar uma verdadeira lição de como ter encontros em segurança, mesmo com a covid-19 à porta. Medir a temperatura, usar máscara, lavar e desinfectar as mãos, apostar no distanciamento social e ter atenção à tosse são alguns dos conselhos que se ouvem nas novas versões de Don't Start Now e New Rules. Porque safety is stimulating.