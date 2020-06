O ministro que salvou bancos ao ritmo de mil milhões ao ano

O Governo tinha tomado posse há poucas semanas, no final de 2015, Mário Centeno ainda nem conhecida os cantos ao Ministério das Finanças, e já tinha nas mãos um dossiê quente para resolver. Um rodapé na TVI, num domingo à noite de Dezembro, precipitou a intervenção do executivo para “segurar” o Banif, cujos desequilíbrios se arrastavam há largos meses no anterior Governo de Passos Coelho. Foi uma estreia de peso na resolução de bancos de um ministro das Finanças e acabou por marcar os seus anos no Terreiro do Paço.

