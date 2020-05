Cápsula da SpaceX já acoplou à Estação Espacial Internacional

O foguetão da empresa privada SpaceX que leva dois astronautas da agência espacial norte-americana NASA a bordo já acoplou à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) neste domingo.

Dentro da cápsula estão os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken, que agora terão de esperar até que sejam feitos os testes de pressão para se certificarem que se podem juntar à tripulação russa e norte-americana dentro da ISS sem problemas. A confirmação da chegada à estação aconteceu às 15h16 (hora de Portugal), refere a NASA.

Feitos os testes de pressão e para verificar se não há fugas, a abertura da “porta” do módulo está prevista para as 17h45 (hora de Portugal). Lá dentro, estará o astronauta da NASA Chris Cassidy e os cosmonautas russos Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner para receber os novos tripulantes da Estação Espacial Internacional – que tem humanos a viver no seu interior desde Novembro de 2000.

A acoplagem foi feita a 422 quilómetros de distância da Terra – neste caso, mesmo “por cima” da fronteira entre a China e a Mongólia, lê-se no site da NASA. Foi um processo inteiramente automatizado, sem que fosse necessária a actuação dos dois astronautas a bordo. Ainda assim, tanto Hurley como Behnken tinham formação para operar a cápsula manualmente, caso houvesse alguma complicação durante a manobra de aproximação à ISS.

O foguetão foi lançado no sábado e foi a primeira vez que os Estados Unidos recorreram a uma empresa privada, a SpaceX, para pôr astronautas em órbita. O primeiro lançamento que estava previsto para quarta-feira foi adiado por causa do mau tempo, mas no sábado a nave partiu da plataforma 39 do Centro Espacial Kennedy, na Florida, às 20h22 (na hora de Portugal). Foi também o primeiro foguetão a sair com astronautas de solo americano rumo à ISS em quase uma década.

O lançamento do foguetão Falcon 9, que partiu da plataforma 39 do Centro Espacial Kennedy, na Florida (EUA) THOM BAUR/Reuters Os astronautas da NASA Douglas Hurley e Robert Behnken a caminho da plataforma 39 do Centro Espacial Kennedy, na Florida JOE SKIPPER/Reuters O lançamento do foguetão Falcon 9 da SpaceX, que partiu da plataforma 39 do Centro Espacial Kennedy, na Florida (EUA) THOM BAUR/Reuters Pessoas assistem ao lançamento do foguetão Falcon 9 da praia JOE RIMKUS JR/Reuters DR Centro Espacial Kennedy, na Florida, Estados Unidos STEVE NESIUS/Reuters Imagem do lançamento do foguetão da SpaceX em directo,Imagem do lançamento do foguetão da SpaceX em directo DR DR O Presidente Donald Trump antes de embarcar para a Florida para assistir ao lançamento do foguetão Falcon 9 JONATHAN ERNST/Reuters Os astronautas da NASA Douglas Hurley e Robert Behnken JOE SKIPPER/Reuters A mulher e o filho despedem-se do astronauta Douglas Hurley antes do lançamento JOE SKIPPER/Reuters A descolagem do foguetão Falcon 9 da empresa privada SpaceX JOE SKIPPER/Reuters Donald Trump à chegada ao Centro Espacial Kennedy para assistir ao lançamento JONATHAN ERNST/Reuters Centro Espacial Kennedy, na Florida, nos EUA JOE SKIPPER/Reuters Os astronautas da NASA a caminho da base de lançamento no Centro Espacial Kennedy, na Florida JOE SKIPPER/Reuters Os astronautas Douglas Hurley e Robert Behnken despedem-se das suas famílias antes do lançamento do foguetão Falcon 9 JOE SKIPPER/Reuters Directores da NASA acenam aos astronautas Douglas Hurley e Robert Behnken enquanto eles se dirigem para a plataforma 39 do Centro Espacial Kennedy BILL INGALLS/NASA O rasto de fumo branco deixado pelo foguetão Falcon 9 JONATHAN ERNST/Reuters O lançamento do foguetão Falcon 9 THOM BAUR/Reuters O Presidente dos EUA, Donald Trump, e o vice-presidente, Mike Pence, assistem ao lançamento JONATHAN ERNST/Reuters THOM BAUR/Reuters O voo de teste Demo-2 foi lançado com sucesso ERIK S. LESSER/EPA Donald Trump e Mike Pence à chegada para assistir ao lançamento JONATHAN ERNST/Reuters Donald Trump, Mike Pence e a sua mulher Karen Pence assistem ao lançamento do foguetão da SpaceX JONATHAN ERNST/Reuters A descolagem do foguetão Falcon 9 THOM BAUR/Reuters JONATHAN ERNST/Reuters Douglas Hurley e Robert Behnken devem chegar no domingo à Estação Espacial Internacional ERIK S. LESSER/EPA Donald Trump assiste ao lançamento JONATHAN ERNST/Reuters O foguetão da SpaceX atingiu os 27 mil quilómetros à hora ERIK S. LESSER/EPA O foguetão partiu da plataforma 39 do Centro Espacial Kennedy, na Florida, às 20h22 (hora de Portugal continental) JOE SKIPPER/Reuters Pessoas assistem ao lançamento do foguetão Falcon 9 de uma praia na Florida, EUA JOE RIMKUS/Reuters THOM BAUR/Reuters Donald Trump discursa após o lançamento do foguetão Falcon 9 JONATHAN ERNST/Reuters Pela primeira vez, os EUA recorrem a uma empresa privada, a SpaceX, para colocar astronautas em órbita ERIK S. LESSER/EPA Pessoas juntam-se para assistir ao lançamento do foguetão da SpaceX SCOTT AUDETTE/Reuters Florida, Estados Unidos SCOTT AUDETTE/Reuters O lançamento do Falcon 9, que partiu da plataforma 39 do Centro Espacial Kennedy, na Florida, nos EUA JOE SKIPPER/Reuters THOM BAUR/Reuters O lançamento do foguetão Falcon 9, da empresa privada SpaceX JOEL KOWSKY/NASA O Presidente Donald Trump e Elon Musk após o lançamento do foguetão da SpaceX JONATHAN ERNST/Reuters Polícia tenta manter o controlo depois de dezenas de pessoas se terem juntado para assistir ao lançamento do foguetão Falcon 9, na Florida SCOTT AUDETTE/Reuters STEVE NESIUS/Reuters SCOTT AUDETTE/Reuters Contagem decrescente para o lançamento em frente à plataforma 39 do Centro Espacial Kennedy STEVE NESIUS/Reuters,STEVE NESIUS/Reuters Na ponta do foguetão Falcon 9 está a cápsula Crew Dragon que vai levar os dois astronautas da NASA até à ISS JOE SKIPPER/Reuters O foguetão Falcon 9 da empresa privada SpaceX JOE SKIPPER/Reuters Pessoas assistem ao lançamento do foguetão na Florida SCOTT AUDETTE/Reuters Fotogaleria

O plano foi cumprido à risca. Três minutos depois de sair do solo, foi iniciada a fase dois do lançamento, com o Falcon 9 a separar-se da cápsula. Dez minutos após o lançamento, o Falcon 9 regressou “são e salvo” à plataforma I Still Love You, no mar. A cápsula Crew Dragon, que leva os dois astronautas no interior, continuou a viagem em direcção à ISS, onde chegou agora.