“É prejudicial para a imagem dos juízes andarem nas redes sociais”

Um desconhecido do grande público, o vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, José Lameira, tem 65 anos e é natural da Sé, no Porto. Não esconde que a estabilidade e a remuneração foram factores que o levaram a ser juiz. Na entrevista em que faz o balanço de um ano de mandato, diz que os portugueses devem confiar na distribuição dos processos judiciais e insiste que a magistratura não é um microcosmo à parte da sociedade.

