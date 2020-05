Ana Patrícia Severino é a comissária para a FIL de Leipzig

A comissária para a participação de Portugal como convidado de honra na edição de 2021 da Feira do Livro de Leipzig (FIL de Leipzig) é Ana Patrícia Severino, e a sua nomeação foi esta quarta-feira publicada em Diário da República. A adida técnica principal para a área cultural na Embaixada de Portugal em Berlim, e actual directora do Camões - Centro Cultural Português em Berlim, foi escolhida por “aliar o conhecimento da língua e da cultura alemãs e do meio editorial dos dois países à experiência na organização de participações em feiras internacionais do livro, bem como em programação e gestão culturais”, lê-se no documento.

Foi ela que conseguiu em 2016, sob liderança do embaixador João Mira Gomes e construindo várias parcerias com instituições portuguesas e alemãs, levar um primeiro grupo de escritores portugueses a Leipzig. Desde aí tem estado sempre estado ligada à participação portuguesa nesta feira, o que tem acontecido nos últimos anos.

Como comissária terá por funções, entre várias outras, o “desenvolvimento do conceito da participação de Portugal na FIL de Leipzig” e “a elaboração da proposta de programação”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por causa da pandemia de covid- 19, aquela que é a segunda maior feira do livro da Alemanha, logo a seguir à Feira do Livro de Frankfurt, e uma das mais importantes na Europa, não realizou a sua edição deste ano, que estava programada para Março. Nessa altura, Ana Patrícia Severino assegurava à Lusa que Portugal tinha um contrato com a Feira de Leipzig em como seria País Convidado em 2021 e nada indicava que tal situação pudesse vir a ser alterada.

Um despacho do ministro dos Negócios Estrangeiros, do ministro Adjunto e da Economia e da ministra da Cultura, publicado no Diário da República em Outubro de 2019, já tinha constituído uma equipa interministerial no âmbito do Grupo de Contacto Permanente da Acção Cultural Externa para propor, programar e executar a participação de Portugal em Feiras do Livro no estrangeiro.

Foi em 2017 que a entidade organizadora da FIL de Leipzig dirigiu um convite a Portugal para participar como País Convidado de Honra na edição de 2021, tendo, em 2018, sido assinada a Declaração de Intenções relativa ao projecto Portugal, País Convidado de Honra na Feira do Livro de Leipzig 2021, bem como o contrato com a entidade organizadora.