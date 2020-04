Na comunidade cigana de Moura há 17 crianças e dois adultos infectados por covid-19

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Moura divulgou na tarde desta sexta-feira que os testes realizados aos moradores no bairro Espadanal, onde reside uma comunidade cigana com cerca de 150 pessoas, revelaram resultados positivos para covid-19 em 17 crianças e jovens e dois adultos.

Aguardam-se ainda os resultados das colheitas realizadas para despiste do novo coronovírus aos restantes elementos da comunidade cigana residente naquele bairro da cidade de Moura.

Ao que tudo indica, as pessoas agora infectadas tiveram contacto com o primeiro indivíduo a quem foi detectada a covid-19 e que se encontra internado no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. Trata-se de um adulto com 80 anos de idade e que está dependente de um tratamento de hemodiálise que efectua no hospital de Beja.

Prudêncio Canhoto, presidente da Associação de Mediadores Ciganos de Portugal (AMEC) descreveu ao PÚBLICO “o ambiente de pânico” que se vive no bairro do Espadanal em Moura, onde tem uma filha a residir e um neto de 4 anos que “também deu positivo” no teste que lhe foi efectuado. “A minha mulher está desesperada porque nós não podemos deslocar-nos a Moura”, mas das informações que lhe chegam “o desespero está a tomar conta das pessoas” que estão retidas no bairro, onde “não pode sair nem entrar ninguém” a não ser pessoal dos serviços de saúde ou para a prestação de apoio alimentar.

Uma equipa móvel da Unidade de Saúde Pública do distrito de Beja esteve no bairro do Espadanal nos últimos dois dias para a realização de testes crianças e adultos que tiveram contacto com o primeiro doente com covid-19. Os resultados poderão ser conhecidos nas próximas horas.

O Serviço Municipal de Protecção Civil solicita à população que continue a seguir todas as recomendações das autoridades de saúde, nomeadamente higienizar frequentemente as mãos, utilizar luvas e máscara quando se deslocar a espaços públicos.

O presidente da AMEC alerta para as consequências resultantes de um possível foco de coronovírus que possa ocorrer no Bairro das Pedreiras, em Beja, onde vive a maior comunidade cigana em Portugal, cerca de 800 pessoas. Prudêncio Canhoto pergunta se “as autoridades só vão actuar no bairro após o surgimento de um primeiro infectado?” E avisa: a circulação de pessoas está longe de estar controlada e o aparecimento de um foco de covid-19 em Moura deverá colocar em alerta as autoridades de saúde pública e os autarcas. Também no Bairro das Pedreiras o receio de contágio está a deixar os moradores assustados. “O vírus não anda. As pessoas é que o levam” conclui o mediador cigano.

O PÚBLICO solicitou esclarecimentos ao presidente da Câmara de Moura, Álvaro Azedo, que se comprometeu a prestá-los mais tarde.