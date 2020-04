Covid-19: Catarina Martins avisa que “poderes públicos têm de fazer a sua parte”

A partir da sua sala de casa, Catarina Martins inaugurou esta quarta-feira uma rubrica diária no site do partido na qual acompanhará a evolução da pandemia covid-19. Este é um dos mais recentes exemplos de como, nos últimos dias, a política se têm reinventado fora dos corredores e paredes da Assembleia da República. Devido às restrições no funcionamento do Parlamento e ao abrandamento das agendas políticas, os deputados e líderes partidários procuram novas formas de chegar até aos seus eleitores, cada vez mais online. Em véspera de renovação de estado de emergência, Catarina Martins sublinha que “os poderes públicos têm de fazer a sua parte”.

Além das novidades na forma como comunicam com os eleitores ― uns mais habituados que outros ―​ os partidos têm adaptado também o seu funcionamento interno aos desafios de fazer política em plena crise de saúde pública. WhatsApp, Skype, Zoom fazem agora parte da maioria das reuniões de trabalho.

Na primeira mensagem partilhada, Catarina Martins fala de Portugal como “um país solidário” e elogia os profissionais de saúde para deixar um recado frequentemente repetido nas últimas semanas: “Se alguém precisava de uma prova de que precisamos mesmo de SNS forte, aqui está”.

Mas “o país solidário” não basta, alerta a líder. “Os poderes públicos têm de fazer a sua parte: proteger quem está na linha da frente e os grupos de risco, parar todos os despedimentos e abusos laborais e apoiar as famílias”, afirma Catarina Martins.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Numa mensagem gravada também em vídeo, a líder bloquista reforço o apelo à restrição social para conter o vírus, mas mantendo as respostas sociais “para travar as consequências” das dificuldades trazidas pelo vírus.

Para já, ainda não há datas nem se sabe qual a duração desta iniciativa da líder partidária. Do lado do Bloco de Esquerda é dito que "a duração desta coluna dependerá da evolução da pandemia”.