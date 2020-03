Se tiver menos de 20 mil mortos, o Reino Unido “ter-se-á saído muito bem nesta epidemia”

Se o número de mortes no Reino Unido ficar abaixo das 20 mil, então o país “ter-se-á saído muito bem nesta epidemia”. Foram as palavras do director do Serviço Nacional de Saúde, Stephen Powis, durante a conferência de imprensa diária.

“Não será porque fomos sortudos. Não será porque o vírus está a comportar-se de forma diferente neste país. Será porque cada cidadão neste país cumpriu as instruções do governo, baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis para reduzir a transmissão da doença”, disse.

Para isso, o primeiro-ministro Boris Johnson, que começou a desenvolver sintomas ligeiros depois de ser infectado pelo novo coronavírus, vai enviar uma carta para os 30 milhões de famílias no país. Na missiva, explicará que com a epidemia a agravar-se, as medidas de confinamento também deverão estreitar-se, noticia o The Guardian. “Sabemos que as coisas irão piorar, antes de melhorarem”, vão ler os cidadãos.

Os hospitais de Londres, a zona mais atingida pela pandemia no país, já começaram a enfrentar um “tsunami contínuo” de pacientes infectados. Esperam ficar sobrelotados na próxima semana.

O Reino Unido já registou 1019 mortes e 17 312 casos, contabiliza a Universidade Johns Hopkins. Na sexta-feira, 27 de Março, registou o maior aumento diário de óbitos.