Bruxelas não censura actuação da Grécia nem denuncia acordo com a Turquia

A Comissão Europeia aconselhou “cautela” perante as imagens da violência na fronteira entre a Grécia e a Turquia. Bruxelas recusa-se a censurar o comportamento das autoridades gregas, e a sua política de dissuasão dos migrantes que procuram aceder ao território europeu. E também se recusa a denunciar o acordo que foi assinado com o Governo da Turquia em Março de 2016 para travar o acesso de refugiados ao território europeu.

“Compreendemos a situação difícil em que a Turquia se encontra mas consideramos que os últimos desenvolvimentos junto à fronteira europeia estão a exacerbar os problemas. Acções unilaterais não são positivas, não beneficiam ninguém, pioram a situação e dificultam a sua solução”, disse o alto representante da União Europeia para a política externa, Josep Borrell, de regresso de um encontro em Ancara com o Presidente da Turquia, Recep Rayyip Erdogan.

Segundo disse, a expectativa da União Europeia é que as autoridades turcas continuem a cumprir as obrigações que assumiram para ter acesso a um financiamento de 6 mil milhões de euros, e “deixem de encorajar os movimentos de refugiados e migrantes em direcção às fronteiras da UE”.

Para a comissária europeia dos Assuntos Internos, Ylva Johansson, “a pressão extraordinária na fronteira grega não quer dizer que as fronteiras externas da UE estão abertas ou vão ser abertas”. A prioridade de Bruxelas, no momento, é assegurar ao Governo grego todos o apoio necessário para responder à “situação muito difícil e preocupante” que se verifica na fronteira. Os pedidos vindos de Atenas — para a mobilização de mais meios da força europeia Frontex, e do gabinete de apoio em matéria de asilo, EASO — foram acolhidos: neste momento, já estão a caminho da Grécia mais cem guardas de fronteira, bem como helicópteros e navios, e ainda 160 funcionários para processar os pedidos de protecção ao abrigo da lei internacional.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao mesmo tempo, Bruxelas quer garantir que “esta crise política não se torna uma crise humanitária”, disse Johansson. A Comissão disponibilizou 350 milhões de euros em assistência financeira à Grécia para melhorar as infraestruturas de acolhimento de refugiados, que, como reconheceu Johansson, “já estavam em condições inaceitáveis para quem vivia lá”.

À saída de uma reunião extraordinária dos ministros do Interior da UE, que aceitaram accionar o mecanismo europeu de protecção civil em resposta ao pedido da Grécia, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou o envio de “tendas de campanha, cobertores, e kits de higiene pessoal que se destinarão aos migrantes que se encontram na fronteira grega”. O ministro lembrou ainda que Portugal manifestou a disponibilidade para acolher mil refugiados actualmente a viver em centros de acolhimento na Grécia — aguardando o Governo por indicações das autoridades gregas.

Em relação às operações em curso na zona de fronteira, Eduardo Cabrita escusou comentários sobre a actuação das forças gregas, mas sublinhou que “Portugal não participará em acções de contenção em fronteiras terrestres”.