PS ao mais alto nível pressiona Rio, líder do PSD empurra-o para os comunistas

A intransigência do PSD em alterar a lei que dá às autarquias o poder de vetarem a construção do aeroporto do Montijo apanhou o PS de surpresa. Os socialistas não esperavam que Rui Rio, que tem repetido que nunca colocará a política partidária acima do interesse nacional, “estivesse disposto a deitar essa vontade para o caixote do lixo numa matéria tão importante para o país e para a sua economia”, afirmou ao PÚBLICO um dirigente do PS.

