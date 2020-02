O Entrudo seguiu em excursão para ver Marcelo e os Caretos de Podence

“História, tradição e cultura”, foram os adjectivos escolhidos pelo Presidente da República, neste domingo em Podence, para caracterizar o património mais emblemático desta aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros. Em Dezembro de 2019 os Caretos de Podence, depois de várias tentativas noutros anos, foram elevados a Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Por essa altura, Marcelo Rebelo de Sousa prometeu visitar esta localidade do distrito de Bragança. Cumpriu e foi recebido por foliões do país inteiro, que de carro ou em excursões rumaram até Trás-os-Montes para participar no Entrudo Chocalheiro.

Continuar a ler