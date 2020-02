O Observatório Técnico Independente (OTI) para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais que ocorram no território nacional critica a escassez dos meios aéreos no incêndio de Julho do ano passado que se estendeu pelos concelhos de Vila do Rei, Sertã e Mação.

