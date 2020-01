Von der Leyen e Charles Michel assinaram o acordo do “Brexit”

Os presidentes da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e do Conselho Europeu, Charles Michel, assinaram na manhã desta sexta-feira o acordo do “Brexit”, a saída do Reino Unido da União Europeia.

O acordo de saída tem sido votado nos diferentes comités do Parlamento Europeu e será posto à aprovação do plenário na quarta-feira dia 29. Assim que for aprovado, será ratificado pelo Conselho da UE através de um procedimento escrito. O “Brexit” concretiza-se a 31 de Janeiro.

“Eu e Charles Michel acabamos de assinar o Acordo de Saída, abrindo caminho para a ratificação no Parlamento Europeu”, escreveu no Twitter a presidente da Comissão.

Noutro tweet, Michel disse: “As coisas vão inevitavelmente mudar mas a nossa amizade permanece. Começamos um novo capítulo como parceiros e aliados”.

Em Londres, a rainha já assinou o documento. Abre-se de seguida um período de transição durante o qual a relação com Bruxelas permanece idêntica, devendo as negociações sobre as relações comerciais estarem finalizadas a 31 de Dezembro.