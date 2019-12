Incentivos às rendas acessíveis arriscam esbarrar na lei das mais-valias.

No debate parlamentar de terça-feira em que discutiram alguns temas que vão constar do Orçamento de Estado para 2020, o primeiro-ministro anunciou “um conjunto de medidas de apoio ao arrendamento acessível que permita a transferência dos imóveis que estão no alojamento local para o arrendamento com vantagens fiscais”. Eduardo Miranda, presidente da ALEP – Associação do Alojamento Local em Portugal, vê com bons olhos estas notícias “desde que elas sejam antecedidas da remoção de obstáculos que actualmente se mantêm para quem quer cessar a actividade”.

