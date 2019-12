Rui Rocha eleito presidente do PSD-Leiria

Rui Rocha foi eleito no sábado presidente da Comissão Distrital do PSD de Leiria, com 556 votos, contra os 284 de Filipe Silva, o outro candidato, disse à Lusa o vencedor. Rui Rocha demitiu-se da presidência da distrital, em Agosto, em desacordo com as escolhas do líder nacional do PSD, Rui Rio, na constituição da lista de Leiria candidata às eleições legislativas.

A deputada Margarida Balseiro Lopes, que será mandatária nacional da candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD, foi também eleita presidente da mesa da assembleia distrital, cargo até agora ocupado por Feliciano Barreiras Duarte.

À Lusa, Rui Rocha explicou que se recandidatou porque entendeu que o “projecto que tinha vindo a corporizar não estava ainda completo” e porque sentiu o “apelo de muitos companheiros para continuar a dar corpo ao projecto”.

O presidente da distrital considerou que os resultados das legislativas “foram elucidativos daquilo que é o PSD na região, tendo Leiria sido um dos quatro distritos onde o PSD venceu”. Por isso, o social-democrata entende que pode liderar “um projecto maior no distrito de Leiria”. Um dos principais objectivos de Rui Rocha é “reconquistar a Câmara de Leiria e mais juntas de freguesia”.

Segundo Rui Rocha, “a política e o partido precisam de uma transformação” e o presidente quer “participar no desafio de estruturação do partido, para que se possa afirmar no país”.

“O partido tem de repensar e perceber quais as expectativas na cidade e no país. Os resultados das últimas eleições foram um dos piores da história do PSD, mas também foram elucidativos para mostrar que é o único partido que pode ser alternativa em Portugal e Leiria também pode dar o seu contributo nacional”, sublinhou.

Tinham capacidade eleitoral para esta eleição 1363 militantes, votaram 843 (62%), de acordo com os dados enviados ao PÚBLICO pela mesa da assembleia distrital.