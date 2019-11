ARS Norte disponibiliza recursos humanos para consumo assistido do Porto

A aguardada “proposta de protocolo” para a instalação de respostas de consumo vigiado no Porto foi finalmente enviada pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte à Câmara do Porto. Mas, “após uma primeira análise” do documento, a Câmara do Porto pediu o “agendamento de uma reunião que foi já solicitada à ARS-Norte.” Quais as dúvidas ou reparos do executivo de Rui Moreira o gabinete de comunicação preferiu não avançar. Mas o PÚBLICO sabe que a ARS não estará disponível para contribuir financeiramente para o projecto - embora se comprometa a disponibilizar uma equipa de quatro pessoas para trabalhar nele. A autarquia já anunciou ter 400 mil euros, nos próximos quatro anos, para as salas de consumo da cidade. Mas Rui Moreira tinha deixado claro que o projecto só poderia arrancar também com financiamento estatal.

A missiva enviada a 15 de Novembro defende uma “implementação faseada (com início no curto prazo)” de uma resposta capaz de cobrir todo o território da cidade, avançou a ARS. O prazo de implementação destas respostas “dependerá da obtenção do parecer positivo à proposta, e inclusão de eventuais contributos, por parte dos demais signatários (outros serviços da administração central)”. Essa luz verde será pedida pela câmara depois de a versão final do documento ser fechada.

A proposta de protocolo estava a ser construída há alguns meses, depois de, em Junho, a Assembleia Municipal do Porto ter aprovado um conjunto de recomendações que, com algumas nuances diferenciais, apoiavam a criação de um ou mais equipamentos, fixos ou móveis, para consumo assistido no Porto.

A ARS já havia dito que a proposta a ser enviada ao ministério deveria incluir medidas de curto e médio prazo que não se cingiriam às salas de consumo protegido. A proposta, ainda em segredo, teve por base um diagnóstico feito por autoridades de saúde e centros de resposta integrada da cidade.

O relatório técnico “Proposta de Intervenção no Âmbito da Redução de Riscos e Minimização de Danos para a Cidade do Porto” conclui que o concelho tem, actualmente, “cerca de 600 consumidores a céu aberto”. E o Porto é a cidade com “maior incidência da infecção VIH, com cerca de 25 novos casos por cada 100 000 habitantes, por ser a malha mais urbana com uma tendencial maior prevalência deste fenómeno”.

Neste momento, diz a ARS, a proposta de intervenção está a ser negociada com os “parceiros pertinentes”. Os objectivos passam por redução do consumo na via pública, reversão de overdoses e acesso a cuidados de saúde para os utilizadores, como vacinação, apoio psicossocial, médico, de enfermagem e psicologia.

Rui Moreira tem defendido que as salas de consumo são um auxílio para “inibir o consumo” de estupefacientes, mas não chegam. Debaixo de fortes críticas, até internacionais, o presidente da câmara pediu a criminalização do consumo na via pública e anunciou investimento em videovigilância em bairros considerados problemáticos.

Perguntas e respostas O que é uma sala de chuto? Não é apenas um local destinado ao consumo asséptico de drogas. O dispositivo pretende captar um público ultra excluído para a rede nacional de serviços sociais e de saúde. Como é?

Há pequenas variações de país para país (ver texto ao lado). O desenho “clássico” inclui, pelo menos, uma cabine destinada à injecção e outra concebida para usuários de drogas não injectáveis. Compreende ainda um ou vários espaços de apoio. Para que serve?

O objectivo primordial das salas de chuto até hoje criadas é diminuir os riscos associados ao consumo de drogas, nomeadamente a morte por overdose e a propagação do VIH e das hepatites. Mas estes programas almejam, ao mesmo tempo, facilitar o acesso a tratamentos de desintoxicação e demais cuidados de saúde, providenciar suporte para a reintegração social dos toxicodependentes e livrar as populações das chamadas “salas de chuto a céu aberto”. Qual o material básico?

Os serviços disponibilizam, logo à entrada, um “kit” descartável, composto por uma seringa, uma ampola de água destilada e toalhitas embebidas em álcool. Munido deste “pacote”, o toxicodependente desloca-se à sala de injecção, onde ministra a droga. Deposita, depois, o material usado num caixote. A droga é controlada?

O toxicodependente traz o seu próprio produto. Nalguns países, a dose é analisada no local, para se prevenir os riscos de adulterações e consequentes “overdoses”. Os resultados ficam disponíveis em poucos minutos, graças aos meios técnicos já inventados. Quais os serviços complementares?

Além do fornecimento de material esterilizado, normalmente estes programas oferecem cuidados de saúde primária e informação sobre droga (como actuar em caso de “overdose” e como praticar sexo seguro, por exemplo). Normalmente, as “salas de tolerância” contemplam ainda assistência social e médica. Nalguns países avançou-se para os cuidados de higiene (os toxicómanos podem lavar roupa e tomar banho) e para o apoio jurídico. Onde se situam?

As salas de injecção assistia são sempre instaladas em áreas centrais, isto é, na proximidade dos grandes locais de consumo. Há regras claras?

Sim, em todos os países. Cada utente só pode entrar com uma dose, por exemplo. E o tráfico e a violência são estritamente proibidos. Quem quebra as regras fica de fora do programa durante um período variável (dias ou semanas, conforme a gravidade). Ana Cristina Pereira