Rui Rio eleito líder da bancada do PSD por 89,87% dos votos

O presidente do PSD, Rui Rio, foi eleito nesta quarta-feira líder parlamentar do partido com 89,87% dos votos, cargo a que concorria sem oposição.

De acordo com fonte oficial do partido, votaram os 79 deputados do PSD, tendo 71 votado “sim” e registando-se seis votos brancos e dois nulos.

Rui Rio irá substituir no cargo Fernando Negrão, eleito em 22 de Fevereiro de 2018, com menos de 40% de votos favoráveis, numa legislatura em que o PSD tinha 89 deputados. O anterior líder parlamentar, Hugo Soares, tinha sido eleito em Julho de 2017 com 85,4% de votos, correspondentes a 76 votos favoráveis, 12 votos brancos e um nulo.

Antes dele, Luís Montenegro exerceu funções de líder parlamentar do PSD desde Junho de 2011, quando foi eleito com 86% dos votos, tendo sido sucessivamente reeleito em Outubro de 2013, com 87% dos votos, e em Novembro de 2015 com quase 98% dos votos, sempre sem oposição.

Rui Rio, que é recandidato à presidência do PSD, já disse ter a intenção de dirigir a bancada apenas até ao próximo congresso por não querer que aconteça a um futuro líder o que lhe aconteceu a si, quando há dois anos teve de afastar Hugo Soares do cargo após assumir a direcção do partido.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Rui Rio terá seis vice-presidentes na direcção da bancada (menos um do que teve o seu antecessor, Fernando Negrão): como primeiro “vice” o deputado Adão Silva (Bragança), seguindo-se Carlos Peixoto (Guarda), Luís Leite Ramos (Vila Real), Clara Marques Mendes (Braga), Ricardo Baptista Leite (Lisboa) e Afonso Oliveira (Porto).

Adão Silva e Carlos Peixoto transitam da anterior direcção parlamentar, liderada por Fernando Negrão, enquanto Luís Leite Ramos já tinha sido “vice” sob a presidência de Hugo Soares.

Como secretários da direcção do grupo parlamentar, a lista de Rio integra Isaura Morais, que foi cabeça de lista por Santarém, Catarina Rocha Ferreira (Porto) e o secretário-geral adjunto Hugo Carneiro (também deputado pelo Porto).