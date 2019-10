Alimentação “equilibrada e boa para o planeta” é possível e pode ter carne

Entrevista

Mais impactos nas produções agrícolas, menos qualidade de água (e mais doenças), menos condições para que os animais marinhos vivam de forma saudável e menos qualidade do que se come – é este o cenário futuro traçado pelo vice-presidente do IPCC no que diz respeito a segurança alimentar, o que será “um verdadeiro desafio nos anos vindouros”.