Billie Eilish volta a Portugal e estreia-se no Nos Alive

A cantora norte-americana Billie Eilish, fenómeno pop e voz ouvida por adolescentes (e não só) em todo o mundo, regressa a Portugal para um concerto que será a sua estreia no festival Nos Alive, anunciou a promotora Everything is New esta sexta-feira.

Billie Eillish vai actuar na noite de 10 de Julho, juntando-se assim no cartaz a Taylor Swift, que sobe ao palco principal do festival a 9 de Julho, e aos portugueses Da Weasel. A cantora de 17 anos esgotou o concerto da Altice Arena, em Lisboa, no início de Setembro.

O festival Nos Alive aponta assim numa direcção pop e, a avaliar pelos primeiros nomes do cartaz, parece apontar também para gerações mais jovens, depois de há anos ter tido as suas grandes enchentes com bandas dos anos 1990 como os Radiohead e os Pearl Jam. Os Da Weasel têm também um culto renovado entre os mais jovens ouvintes das linguagens hip-hop. Em 2020, além do Nos Alive e dos habituais festivais de Verão de maior dimensão — o Super Bock Super Rock, o Nos Primavera Sound ou o Vodafone Paredes de Coura — haverá também o festival Rock in Rio a marcar o calendário.

A edição de 2020 do Nos Alive realiza-se a 9, 10 e 11 de Julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.